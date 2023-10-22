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Başkan İbiş, Türk Kızılay’ı Genel Merkezi tarafından şu an herkesin ihtiyaç sahibi olduğu bu kalabalık şehirde, yerel ekibimiz aracılığıyla en fazla ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek bağışlarla temin edilen temel ihtiyaç maddelerini ulaştırdığını söyledi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Filistin halkı, uzun yıllardır sürmekte olan zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Türk Kızılay, Filistin, Gazze ve Kudüs'e insani yardımlar göndererek, bu bölgelerde kalıcı projeleri hayata geçiriyor ve temel insani ihtiyaçları karşılamaya katkıda bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan olaylar bölgedeki insani yardım ihtiyacını daha da acil bir hale getirdi. Bölgede tıbbi malzemelerin yetersizliği, Kudüs'te Filistin Kızılay’ına ait ambulansların sınırlı sayıda olması ve bölgeye intikal eden ambulansların engellenmesi gibi nedenlerle acil tıbbi müdahale ihtiyacı artmış durumda. Türk Kızılay olarak, bu zorlu koşullarda Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde hareket ederek insani yardımları koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze Şeridine yönelik başlatılan hava saldırıları ve Batı Şeria’daki olaylar nedeni ile Filistinli kardeşlerimizin acil yardıma olan ihtiyacı daha da arttı. Filistinli kardeşlerimizin barınma, hazır gıda, hijyen ve tıbbi malzemeye ihtiyacı devam etmektedir. Siz de destek verin Filistin’in yaralarını birlikte saralım.Siz de tüm GSM operatörleri üzerinden “FİLİSTİN” yazıp 2868'e SMS yollayarak 20 lira bağışta bulunabilir; banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarımızı kullanabilirsiniz.Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz. ​Ayrıca diğer insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz. (Alpaslan Demir)