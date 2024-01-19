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Amasya’nın Taşova ilçesinde anaokulu öğrencileri karne töreninde “TOGG” heyecanı yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Anaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğrencilere sürpriz bir hediye verildi. İlknur Gürkan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen aracını karne alan anaokulu öğrencilerinin incelemesi ve denemesi için okul bahçesine getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Üçağaç ve Şube Müdürü Said Yücel’in katıldığı törende çocuklar TOGG’la buluştu.

“Öğretmenim burada tatile giderken yatılır”

Meraklı gözler tarafından her tarafı detaylıca incelenen TOGG’a 5 yaşındaki Cemal Aydın, bagaj kapağı açılınca söylediği, “Öğretmenim burada yatılır, tatile giderken yatılır” dediği anlar gülümsetti.

5 yaşındaki Muhammed Saki Koç, TOGG’u çok sevdiğini ve çok güzel olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Üçağaç, “Öğrencilerimizin karne aldığı birinci dönemin son gününde, öğrencilerimizi yerli ve milli aracımız TOGG’la buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yerli ve milli eserlerimiz artıkça onların gururlanacağını biliyoruz” diye konuştu.