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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 24 Ekim tarihinden itibaren bazı akıllı telefonlarda desteklenmeyeceğini duyurdu. Şirket, Android 5.0 ve Google mobil işletimin eski sürümlerini kullanarak WhatsApp'a erişmeye çalışan kullanıcıları etkileyecek bu değişikliği açıkladı.

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK TELEFONLAR

WhatsApp'ı desteklemeyecek telefonlar arasında Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi eski nesil akıllı telefonlar bulunuyor. Ayrıca, Samsung'un popüler telefonlarından olan Galaxy Note 3 ve Galaxy S4 de WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak, Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi cihazlar, resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini almış oldukları için kullanıcılar, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yazılımlarını en son sürüme güncellemek zorunda kalacaklar.

WhatsApp, daha önce Android 4.1 ve iOS 12.1 sürümlerinin altındaki telefonlara desteğini kesmişti. Bu son değişiklikle birlikte, şirket, kullanıcılarını daha güncel ve güvenli bir deneyim sunmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

WhatsApp'ın bu değişiklikle ilgili detaylı bilgi ve güncellemeleri resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Bu gelişmeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen WhatsApp'ın Resmi İnternet Sitesi adresini ziyaret edin.