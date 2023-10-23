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Portekiz'in meşhur dört patili sakinlerinden biri olan ve dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Bobi, yaşamını yitirdi. 31 Mayıs 1992'de doğan ve şubat ayından bu yana dünyanın en yaşlı köpeği unvanını taşıyan Bobi, dün itibariyle sonsuz uykusuna daldı.

Bobi'nin 31 yıl süren uzun ömrü, bilim adamları tarafından merakla inceleniyordu. Veterinerler ve köpek uzmanları, Bobi'nin bu olağanüstü uzun ömrünün ardındaki sırları çözmeye çalışıyor.

Bobi, Portekiz'in gurur kaynaklarından biri haline gelmiş ve köpek severlerin gönlünde taht kurmuştu. Onun hikayesi, hem köpek sahipleri hem de bilim dünyası için ilham kaynağı oldu.

Bobi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan milyonlarca insan, onun hatırasını sonsuz yaşatacak. Onunla birlikte geçirdiği yıllar, dostluğun ve sevginin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.