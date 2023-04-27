Savunma ve havacılık sanayii, 2022 yılında 12.2 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolardan fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), 2022 yılı Sektör Performans Raporu'nu yayınladı. 2022 yılı sektör performans verilerini değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “SASAD’ın hazırlamış olduğu 2022 yılı sektör performans verileri doğrultusunda 2022 yılı toplam ciromuzun 12 milyar 200 milyon dolara ulaştığını ve 2021 yılı verileri ile kıyaslandığı zaman yüzde 20’lik bir artış olduğunu görüyoruz. 20 yıl öncesi ile kıyasladığımızda 12 katlık bir artış ve büyüme söz konusu. Benzer şekilde 2022 yılı Ar-Ge harcamalarına baktığımızda firmalarımız tarafından 2 milyar 61 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yapıldığı ve bir yıl öncesine kıyasla yüzde 26’lık bir artış olduğunu görüyoruz. Yapılan Ar-Ge yatırımlarında da 20 yıl öncesine oranla 40 katı bir artış bulunuyor. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeye, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeye, yerli ve milli üretimde öncü olmaya devam ederek Türk savunma sanayiini Türkiye’nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum” dedi. İHA