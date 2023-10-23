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Kasım ayına sayılı günler kala, tüp gaz fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. İsrail ve Filistin arasındaki savaşın enerji fiyatlarına olan olumsuz etkisi, tüp gaz fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketleri Aygaz ve İpragaz, bu artışa ayak uydurarak tüp gaz fiyatlarına zam yapma kararı aldı. İşte güncel tüp gaz fiyatları:

AYGAZ TÜP GAZ FİYATLARI:

Aygaz Mini 2 Kilogram Ev Tüpü: 137,00 TL

Aygaz 12 Kilogram Tombul Ev Tüpü: 580,00 TL

Aygaz Maksi Tombul 12 Kilogram Tüp: 591,00 TL

Aygaz 12 Kilogram Valfli Uzun Ev Tüpü: 591,00 TL

Yılbaşında 345 TL olan Aygaz Maksi Tombul Tüp, son zamla birlikte 591 TL'ye yükseldi. 2 kilogram ev tüpünün fiyatı ise 98 TL'den 137 TL'ye çıktı.

İPRAGAZ TÜP GAZ FİYATLARI:

İpragaz 2 Kilogram Gri Piknik Tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 Kilogram Ev Tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 Kilogram Ticari Tüp: 1.097,00 TL

İpragaz 45 Kilogram Sanayi Tüpü: 2.045,00 TL

İpragaz 45 Kilogram Propan Tüp: 2.198,00 TL

Enerji maliyetlerinde yaşanan bu artış, evlerimizde ve iş yerlerimizde tüp gaz kullanım maliyetlerini de etkileyerek tüketicileri olumsuz etkiliyor. Bu nedenle tüp gaz kullanıcıları, güncel fiyatları yakından takip etmekte fayda var. Güncel tüp gaz fiyatları, enerji piyasasındaki değişikliklere bağlı olarak ilerleyen günlerde değişebilir.