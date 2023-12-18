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Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, altın piyasasında önemli bir dönemeç yaşanabileceğine dikkat çekti. Gram altının 700 TL'lik bir yükselişle 1800 TL civarındaki seviyesinden ayrılabileceğini öne süren Batırel, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarının altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini analiz etti.

ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sona ermesi ve 2024 Mart ayında faiz indirimine gitme beklentisi, altın piyasasında hareketlilik yarattı. Ons altın, tarihi zirvesini aşarak 2088 dolara yükseldi, Şubat vadeli işlemler ise 2091 dolardan alıcı buldu. Küresel yatırımcılar, resesyon endişeleri, enflasyon, para arzı gibi faktörlere karşı güvenli liman olarak altına yöneliyor.

Batırel'in öngörüsüne göre, altın fiyatları 2100 dolara kadar çıkabilir ve bu seviyenin aşılması durumunda 2500 dolarlar konuşulmaya başlanabilir. Geçmiş tahminleri doğrulanan Batırel, ons altının 2070 dolardaki tarihi zirvesine ulaşması halinde gram altının 2 bin lirayı test edebileceğini öne sürmüştü. Şu an gram altının 1966 lira ile rekor kırması, 2 bin lira seviyelerinin test edilebileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Altın piyasasındaki bu potansiyel yükseliş, aynı zamanda kripto piyasasını da etkiliyor. Bitcoin, Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusunun onaylanma olasılığıyla 41 bin 500 dolara yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'den gelen ekonomik veriler, düşük faiz beklentilerini destekler nitelikte. Altın için belirlenen yeni hedef 2100 dolar, bu seviyenin aşılması durumunda ise 2500 dolarlar konuşulmaya başlanacak. Bu olumlu trend, Türk Lirası'nda bir koruma kalkanı oluşturmaya devam eden Merkez Bankası'nın politikalarıyla birleşerek, ekonomide olumlu bir döneme işaret ediyor.