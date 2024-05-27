Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin önde gelen isimlerinden biri olan Almula Özlem, sanat dünyasında başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Almula Özlem, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde uzun yıllardır baş dansçı olarak görev yapmaktadır.

MESLEĞİ VE KARİYERİ

Sanat hayatına 1985 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çocuk balesi bölümünde adım atan Almula Özlem, burada gösterdiği üstün yetenekle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam ederek kariyerine profesyonel bir şekilde devam etmiştir.

1995 yılında Kanada'da Royal Winnipeg Ballet School'da eğitimine devam eden Özlem, uluslararası alanda da kendini kanıtlamıştır. 2000 yılında Türkiye'yi Finlandiya'da temsil eden sanatçı, Helsinki Ballet Competition'da önemli bir başarı elde etmiştir.

2007 yılında Rotary kulüpleri tarafından 'Yılın Sanatçısı' ödülüne layık görülen Almula Özlem, hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

Almula Özlem, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde baş dansçı olarak görev yapmaktadır ve sanat kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda aldığı ödüllerle adını duyurmuş, Türk balesinin önemli isimlerinden biridir.