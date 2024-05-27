Galatasaray, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla 38. haftanın sonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 102 puan toplayarak 24. kez lig şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü ve sezonu kupa ile tamamladı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa Finali'nin tarihi henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda finallerin Temmuz ve Ağustos aylarında oynanması göz önüne alındığında, bu yıl da finalin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

GALATASARAY'IN SÜPER KUPA GEÇMİŞİ

Galatasaray, son olarak 2022-2023 sezonu Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle kupayı kazanmıştı. Bu başarı, sarı-kırmızılı ekibin Süper Kupa'daki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU

Beşiktaş, bu sezon ligde istediği performansı sergileyemese de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı yenerek sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.

GEÇMİŞ YILLARDA SÜPER KUPA KAZANANLAR

2023-2024: Galatasaray

2022-2023: Trabzonspor

2021-2022: Beşiktaş

2020-2021: Trabzonspor

2019-2020: Galatasaray

2018-2019: Akhisarspor

Futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki bu heyecan dolu Süper Kupa Finali'ni sabırsızlıkla bekliyor. Finalin tarihi ve saati açıklandığında tüm detaylar burada yer alacak. Gelişmeleri takip etmeye devam edin.