Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılda üç kez düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruların son günü yaklaşıyor. Peki, Ales başvuruları ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

Akademik kariyer düşünen adayların ilk adımı olan Ales başvuruları ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman gibi sorular sorgulanmaya devam ediyor. İşte sınav ve başvuru tarihleri:

ALES/1 BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/1 başvuruları, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru süreci, adaylara 1 Mart 2024'ten itibaren saat 10.00'dan başlayarak ÖSYM Başvuru Merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Sınavın ücreti 490,00 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar, başvurularını gerçekleştirirken bu ücreti ödemeleri gerekmektedir.

ALES/1 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/1 sınavının son başvuru tarihi 11 Mart 2024'tür. Ancak geç başvuru imkanları da sunulmaktadır. Geç başvurular için belirlenen tarihi şu şekildedir:

ALES/1 Geç Başvuru Günü: 19 Mart 2024

Geç başvurular, aynı gün yüzde 50 artırımlı bir sınav ücreti ile kabul edilecektir.

Bu detaylar, ALES sınavına katılmayı düşünen adaylar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Başvuru süreçleri ve tarihleri hakkında daha fazla bilgi almak için adaylar, resmi ÖSYM kanallarını düzenli olarak takip etmelidir.