Kızılay Akdağmadeni Şube Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Konuşan Sınıf’ projesi kapsamında okullarda açılış gerçekleştirildi.

Kızılay tarafından Akdağmadeni ilçesinde başlatılan ‘Konuşan Sınıf’ projesinin ilk ikisinin açılışı Namık Kemal İlkokulunda ve Yeniyapan Köyü İlkokulunda yapıldı. Kızılay Akdağmadeni Şube Başkanlığı tarafından Namık Kemal İlkokuluna yapılan sınıf Jandarma Astsubay Kıdemli Üsteğmen Çavuş Aşkın Öksüz anısına, Yeniyapan İlkokuluna yapılan sınıf ise Şehit Komando Er Aydoğan Demirbilek anısına yapıldı.

Konuşan Sınıf projesinde gelişen teknoloji ile öğrencilerin tablet, bilgisayar ve telefon bağımlılığını ortadan kaldırmak amaçlandı.

Akdağmadeni Kızılay Şube Başkanı Murat Kocagül, yapılan bu çalışma başta şehitler ve geleceğin teminatı gençler için yapıldığını belirterek, “Sınıf dememizdeki amaç gelişen teknoloji ile öğrencilerin tablet, bilgisayar ve telefon bağımlılığını ortadan kaldırmak, ortak grup çalışmaları ile kişilerin sohbet ederek, konuşarak dostluk bağını pekiştirmeyi hedefledik” dedi.

Kaymakam Furkan Nezir ise “İlçemizde yapılan bu güzel çalışmadan dolayı başta Yeniyapan Köyü İlkokulundaki sınıfın yapılmasına katkı sağlayan iş insanı Hasan Şahingöz’e, Akdağmadeni Kızılay Şube Başkanı Murat Kocagül’e, personele ve okul idarecilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen açılış törenine Kaymakam Furkan Nezir, Akdağmadeni Kızılay Şube Başkanı Murat Kocagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, şehit Aşkın Öksüz’ün ailesi, Akademi Direktörü Muhammet Burkay Durak, Kızılay Gönüllü Direktörlüğü Birim Yöneticisi Hilal Şahin, Yozgat Kan Merkezi Müdürü Tuğba Aksan ve çok sayıda davetli katıldı.