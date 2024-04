On bir ayın sultanı Ramazan ayında her yıl düzenlenen, geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelen Akyüzler Şirketler Grubu çalışanları gazetemiz imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz’ün misafiri oldular.

Gazete ve www.ilerigazetesi.com.tr internet haber sitesi çalışanları olarak katıldığımız iftar programında, diğer grup şirketlerimizin çalışanları ile birlikte iftar yaptık.

Tüm çalışanları iftar programında bir araya getiren gazetemiz imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz, daha büyük bir aile olma yolunda ilerleyen Akyüzler Şirketler Grubu çalışanları ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şunları söyledi:

“Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programını bu yıl da yapmak nasip oldu. Her yıl aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımız oluyor ve her yıl daha büyük bir mekanda iftar programı düzenlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü biz emin adımlarla büyüyen bir aileyiz. Hem farklı hizmet sektörlerine yatırım yapıyoruz, hem de çalışan sayımız her geçen gün artıyor. Memleketimize katma değer sağlamanın gururunu Akyüzler ailesine yaşatan, mesai arkadaşı olarak gördüğüm tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bize nasip ettiği sürece bu iftar geleneğimizi sürdüreceğiz.”