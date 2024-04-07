Yozgat’ın çeşitli bölgelerinde Ramazan Bayramı öncesinde insan yoğunluğu yaşanırken alışveriş yerleri hareketlendi.

Vatandaşlar daha çok giyim üzerine alışveriş yaparken, kentin caddelerinde yoğunluk gözlendi.

ÇARŞI PAZARDA ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramına sayılı günler kala bayram alışverişlerindeki yoğunluk da devam ediyor. Uzmanlar, gerek kuruyemiş gerekse çikolata alırken mahalle esnafından, tanıdık firmalardan alışveriş yapmaları, markalı ürünler tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş telaşı yaşanıyor. Kuruyemiş, çikolata ve şekerler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Bayram şekerlerinin kilogram fiyatı 100 ile 200 lira, paket çikolataların fiyatı 110 ile 200 lira, dökme çikolataların fiyatı ise 225 ile 300 lira arasında değişiyor.

Kuruyemişlerden bademin kilogramı 425-450 liradan, yer fıstığı 185-200 liradan, fındık 490-600 liradan, ay çekirdeği 120 liradan, karışık kuru yemişin kilogramı ise 350-400 liradan satılıyor.

Aydıncan Kuruyemiş sahibi Murat Aydın, tezgahlarda kuru yemiş çeşitlerinin yanı sıra çikolata, draje, lokum ve şeker türlerinin yer aldığını söyledi.

Bu yıl bayram alışverişlerinde badem şekeri ve draje çeşitlerine talebin yoğun olduğunu belirten Aydın, "Vatandaşlar, bayram şekerlerinin yanında fındık ve fıstıklı lokum çeşitlerine talep gösteriyor. Ayrıca karışık kuru yemiş ve çikolatalar bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında yer aldığı için çok tercih ediliyor" dedi.

Aydın, çikolata ve bayram şekeri çeşitlerinde ham maddeden kaynaklı fiyat artışları olduğunu dile getirerek, "Üretici firmalara fiyat artışının nedenini sorduğumuzda maliyetlerini gerekçe gösteriyor. Ham maddeden kaynaklı fiyat artışları olsa da çok büyük artışlar yok. Vatandaşlar, bütçesine uygun olanı tercih ediyor" diye konuştu.

Bayram alışverişi yapacaklara tavsiyelerde bulunan Aydın, " Sağlık açısından açıkta satılan çikolataların alınmasını tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlar, gerek kuru yemiş gerekse çikolata alırken mahalle esnafından, tanıdık firmalardan alışveriş yapsın, markalı ürünler tercih etsin" dedi.

DENETİMLER SIKILAŞTI

Ramazan’da fiyat spekülasyonlarının önüne geçmek adına piyasa denetimleri de sıkılaştırılıyor. Ticaret Bakanlığı; Yozgat dahil 81 ilde marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimini sürdürüyor. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edilmeye devam ediyor.