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Başkan Aydoğmuş, Gelecek ve Saadet Partisi Milletvekilleri Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın Filistin'de yaşanan zulmün yerinde tespit edilmesi ve zulmü dünyaya rapor etmek için TBMM'ye verilen araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti.

Başkan Aydoğmuş açıklamasında şunları söyledi: "Buradan şunu söylemek istiyorum. ABD Başkanı katil Biden, İsrail'e destek olmak için dünyanın bir ucundan İsrail'in işgal ettiği Tel-Aviv bölgesine geliyor. Büyük bir başarıymış gibi dünyaya gözdağı veriyor. Biz ne yapıyoruz? Sadece göstermelik gıyabi cenaze namazları kılıyor, kınama mesajları yayınlıyoruz. Ancak bunlar yetmez, daha somut adımlar atmalıyız. Filistin'e destek olmak için İsrail'i kınama mesajları yayınlamanın yanında, Filistin'e gidip fiilen Filistin'in yanında olmalıyız."

"GIYABİ CENAZE NAMAZI KILMAKLA OLMAZ BU İŞ"

Aydoğmuş, "Biz de Filistin halkına yapılan zulüm yerinde incelensin diye bir heyet göndermek için TBMM'ye araştırma önerisi sunuyoruz ama AKP ve MHP oyları ile reddediliyor. Günü fırsata çevirip göstermelik gıyabi cenaze namazları kılmakla, meydanlarda göstermelik kınamakla olmuyor. Biz savaşa girelim demiyoruz ama en azından Filistin'e heyet gönderip, yaşanan zulmü rapor etmeliyiz. Filistin'e destek olmalıyız. Daha fazla çocuğun ölmemesi için en azından Filistin'e inceleme heyeti göndermeliyiz. Aksi halde çok fazla çocuk ölecek, masum canlar yok olacak. Biz ise sadece kınamakla kalacağız" dedi. (Haber Merkezi)