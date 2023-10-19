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Kış lastiği, özellikle ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde güvenli sürüş için kritik bir öneme sahiptir. Ticari araçlar için kış lastiği kullanımı ise yasal bir zorunluluktur. İşte kış lastiği zorunluluğunun ne zaman başladığı ve hangi araçlar için geçerli olduğuna dair detaylar:

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği kullanım zorunluluğu Türkiye genelinde belirli tarihlerde uygulanır. Özellikle şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araç sahipleri için bu zorunluluk büyük bir önem taşır. Kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GEÇERLİDİR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, kış lastiği zorunluluğu şu araç kategorileri için geçerlidir:

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması gerekmektedir.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuş ve güvenlik sunar. Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle kış lastiği zorunlu dönemi başlar. Yabancı ve yerli plakalı yolcu ve yük taşıyan araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği kullanmak zorundadır. Ticari araç sahiplerine ise 1 Aralık tarihini beklemeden kış lastiği taktırmaları önerilmektedir.

Kış lastiği zorunluluğu, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği için önemli bir adımdır ve yasal bir gerekliliktir. Kış aylarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanımına dikkat edilmesi, olası kazaların ve sorunların önüne geçmeye yardımcı olur. (Haber Merkezi)