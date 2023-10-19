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Yerel demokrasinin en köklü temsilcilerinden biri olan muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana aktif olarak görev yapmaktadır. Muhtarlar, köy ve mahallelerin tüzel kişiliğinde yönetimi temsil eden önemli figürlerdir. 2015 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelge ile 19 Ekim, "Muhtarlar Günü" olarak resmi olarak kabul edildi. İşte 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel en güzel ve anlamlı kutlama mesajları ve sözleri 2023:

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık, bereket, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.

Devletimizin temsilcisi olarak kritik bir görevi üstlenen muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyoruz ve Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Mahallelerimiz için fedakarca çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki önemli temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü gönülden kutlarız.

Hem milleti hem de devleti temsil eden kıymetli mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.

Muhtarlar, tüm zorluklara rağmen kendi mahallelerinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlara hizmet sunmaya çalışırlar. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Muhtarlar, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturur ve halkın seçtiği temsilcilerdir. Tüm muhtarlarımıza sağlık ve mutlu bir çalışma hayatı dileriz.

19 Ekim Muhtarlar Günü, muhtarlarımızın toplumlarına ve yerel yönetimlere sundukları değerli hizmeti kutladığımız bir özel gündür. Muhtarlarımıza minnettarız ve çalışmalarında başarılar dileriz.