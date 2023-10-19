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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, Nisan 2023'ten itibaren devlet tarafından karşılanan doğalgaz ödemeleri, 1 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Bu uygulama kapsamında, her ay 25 metreküp doğalgaz abonelere ücretsiz olarak veriliyor.

Milyonlarca abone, yaz aylarında düşük tüketim nedeniyle uzun bir süre boyunca doğalgaz faturası ödemezken, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 25 metreküpü aşan tüketimler için tekrar fatura ödemesi yapmaya başlayacak. Örnek olarak, bir vatandaşın Ekim ayında 50 metreküp doğalgaz tüketmesi durumunda, devlet 25 metreküp tüketimi için faturanın 153 TL'lik kısmını ödeyecek ve vatandaşın geriye kalan 25 metreküp tüketimi için ayrı bir fatura çıkarılacak.

Devlet bu uygulama süresince her ay 25 metreküp tüketimi karşılayacak. Ön ödemeli sayaç kullananlar ise kendi satın aldıkları doğalgazdan ön tüketim yapacaklar ve ardından 25 metreküp hak edişleri kartlarına ücretsiz yüklenecek.

Bu uygulama çerçevesinde devlet, Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik destek sağlamış olacak. Ayrıca, enerji faturalarının önemli bir kısmını sübvanse eden hükümet, vatandaşlara enerji maliyetlerinde önemli bir katkıda bulunuyor. Geçen yıl 200 milyar TL'lik enerji desteği verilen vatandaşlara bu yıl 394 milyar TL'ye kadar bir destek sağlanması bekleniyor.

(Haber Merkezi)