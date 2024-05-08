Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen Eurovision 2024, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek. 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yılın şampiyonluk şarkısını seslendirecek.

Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Eurovision 2024, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşecek ve iki yarı finalden sonra büyük finalle sona erecek. İlk yarı final 7 Mayıs gecesi saat 21:00'de, ikinci yarı final ise 9 Mayıs gecesi saat 21:00'de yapılacak. Büyük final ise 11 Mayıs'ta saat 21:00'de gerçekleşecek. Yarışma, canlı olarak Eurovision'un YouTube kanalından izlenebilecek.

Türkiye adına Sertab Erener, birincilik kazandığı "Everyway That I Can" şarkısını ikinci yarı finalde tekrar seslendirecek.

İşte Eurovision 2024'e katılacak ülkeler ve temsilcileri:

Avustralya: Electric Fields / One Milkali (One Blood)

Avusturya: Kaleen / We Will Rave

Azerbaycan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

Belçika: Mustii / Before the Party's Over

Hırvatistan: Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

Kıbrıs: Silia Kapsis / Liar

Çekya: Aiko / Pedestal

Danimarka: SABA / SAND

Estonya: 5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya: Windows95man / No Rules!

Fransa: Slimane / Mon amour

Gürcistan: Nutsa Buzaladze / Firefighter

Almanya: ISAAK / Always On The Run

Yunanistan: Marina Satti / ZARI

İzlanda: Hera Björk / Scared of Heights

İrlanda: Bambie Thug / Doomsday Blue

İsrail: Eden Golan / Hurricane

İtalya: Angelina Mango / La noia

Letonya: Dons / Hollow

Litvanya: Silvester Belt / Luktelk

Lüksemburg: TALI / Fighter

Malta: Sarah Bonnici / Loop

Moldova: Natalia Barbu / In The Middle

Hollanda: Joost Klein / Europapa

Norveç: Gåte / Ulveham

Polonya: LUNA / The Tower

Portekiz: iolanda / Grito

San Marino: MEGARA / 11:11

Sırbistan: TEYA DORA / RAMONDA

Slovenya: Raiven / Veronika

İspanya: Nebulossa / ZORRA

İsveç: Marcus & Martinus / Unforgettable

İsviçre: Nemo / The Code

Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

Birleşik Krallık: Olly Alexander / Dizzy