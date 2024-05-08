Dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen Eurovision 2024, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek. 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yılın şampiyonluk şarkısını seslendirecek.
Eurovision 2024 ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Eurovision 2024, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşecek ve iki yarı finalden sonra büyük finalle sona erecek. İlk yarı final 7 Mayıs gecesi saat 21:00'de, ikinci yarı final ise 9 Mayıs gecesi saat 21:00'de yapılacak. Büyük final ise 11 Mayıs'ta saat 21:00'de gerçekleşecek. Yarışma, canlı olarak Eurovision'un YouTube kanalından izlenebilecek.
Türkiye adına Sertab Erener, birincilik kazandığı "Everyway That I Can" şarkısını ikinci yarı finalde tekrar seslendirecek.
İşte Eurovision 2024'e katılacak ülkeler ve temsilcileri:
Avustralya: Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya: Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar
Belçika: Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan: Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs: Silia Kapsis / Liar
Çekya: Aiko / Pedestal
Danimarka: SABA / SAND
Estonya: 5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya: Windows95man / No Rules!
Fransa: Slimane / Mon amour
Gürcistan: Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya: ISAAK / Always On The Run
Yunanistan: Marina Satti / ZARI
İzlanda: Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda: Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail: Eden Golan / Hurricane
İtalya: Angelina Mango / La noia
Letonya: Dons / Hollow
Litvanya: Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg: TALI / Fighter
Malta: Sarah Bonnici / Loop
Moldova: Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda: Joost Klein / Europapa
Norveç: Gåte / Ulveham
Polonya: LUNA / The Tower
Portekiz: iolanda / Grito
San Marino: MEGARA / 11:11
Sırbistan: TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya: Raiven / Veronika
İspanya: Nebulossa / ZORRA
İsveç: Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre: Nemo / The Code
Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık: Olly Alexander / Dizzy