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Kaymakam Fatih Topuz, “Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Topuz mesajında şunları söyledi: “Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılında, çalışma azmimizin artarak devam ettiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Yeni bir yıl yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. 2023 yılının muhasebesini yaparken, 2024 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum.”