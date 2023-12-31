Samsun’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluların da olduğu toplamda 10 aranan şahıs yakalandı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 30-31 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Şahsıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekiplerin, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.