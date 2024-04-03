Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yerel seçimler sonrası ilk ziyaretini çarşı esnafına yaparak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir ilke imza atarak Akdağmadeni tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 dönem üst üste seçilen ilk Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilk ziyaretini esnafa yaptı. Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnafları tek, tek gezen Yalçın, hayırlı işler dileyerek seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yerel seçimlerde 2’nci kez Akdağmadeni Belediye Başkanı olan Yalçın, tüm vatandaşlara ayrıca teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı; “Şahsıma seçim sürecinde çaldığımız her bir kapıda gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Akdağmadeni'mizde çok verimli geçen bir 5 yılı geride bıraktık. Şimdi önümüzde huzurlu, mutlu ve gelişimimizi hızlı bir şekilde sürdüreceğimiz 5 yıl var. Önümüzdeki 5 yılda aynı aşkla ve heyecanla çalışmalarımıza devam ederek çok güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız. Bizden desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza ve kıymetli halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.