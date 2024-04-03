Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta “İftar ve Çocuk Şenliği” düzenleyeceklerini söyledi.

Eski belediye başkanı Celal Köse’nin 5 yıllık döneminde etkinliğe hasret kalan vatandaşlar için bir “İftar ve Çocuk Şenliği” gerçekleştirecek olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bütün vatandaşları bugün Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan şenliğe davet etti.

Başkan Arslan, iftar buluşmasından sonra; meddah, eğlencebaz, kukla gösterisi, hacivat karagöz (canlı), palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Arslan, etkinlikte pamuk şeker, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve ramazan şerbeti gibi ikramların da olacağını söyledi.