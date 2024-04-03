Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler ve çalışmalar neticesinde 18 bin 482 şahıs ve 11 bin 222 araç sorgulanırken 2bin 907 vatandaş birçok konuda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda Yozgat genelinde 280 olayda 302 şüpheli şahıs yakalanırken 18 bin 482 şahıs ve 11 bin 222 araç sorgulanmış, 839 araca cezai işlem uygulanmış, 89 araç trafikten men edilmiştir. 459 umuma açık yer denetlenmiş, çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs yakalanmıştır. Asayiş suçlarından 12 şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

Terör suçları ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 2, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahsa işlem yapıldı.

Narkotik suçları ile mücadele kapsamında ise; TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 11, TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahsa işlem yapılmış, 1 şüpheli tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 28,18 gram sentetik kannabinoid maddesi, 62 adet sentetik ecza hap maddesi, 2,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet uyusturucu kullanma aparatı pipe ele geçirildi.

Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında; 5607 SKM suçu kapsamında 5, ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 2 şahıs olmak üzere toplamda 7 şahsa işlem yapılmış, 1 şüpheli tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 157 bin 500 adet dolu kaçak makaron, 2 bin adet boş kaçak makaron, 100 paket kaçak sigara, 100 gram kıyılmış tütün, ⁠6 litre alkol, ⁠1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; 212 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 2 bin 907 vatandaş, 412 öğrenci, 242 işyeri, 23 okul ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.