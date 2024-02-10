Yoğun bir kalabalıkla düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altundaş, parti yönetimi, İlçe belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

AK Parti Yozgat ilçe belediye başkanları adayları şu şekilde açıklandı: Kadışehri Şahabettin Aksoy, Çekerek Eyyüp Çakır, Yerköy Fatih Arslan, Akdağmadeni Feridun Daştan, Aydıncık Mustafa Tekçam, Boğazlıyan Gökhan Coşar, Çandır Mustafa Ertan Örgün, Çayıralan Şahin Şahiner, Yenifakılı Cevdet Aslan, Şefaatli Zeki Bozkurt, Sorgun Murat Gürbüz, Saraykent Ahmet Öçal, Sarıkaya Osman Gözan.

“BİZLER SÖZÜMÜ TUTTUK”

Aday tanıtım toplantısında konuşan Milletvekili Şahan, “Bugün burada birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarımız ve teşkilatımızla sizlerin karşısındayız. Cumhurbaşkanımıza belediyeleri hediye etmeye hazır mıyız? Bizler göreve geldiğimiz ilk günden beri kıymetli ağabeyim Abdülkadir Akgül ile beraber biz size bir söz verdik. Gece durmadan gündüz yorulmadan Yozgat için, belde ve belediyelerimiz için çalışacağız diye söz verdik. Bizler sözümü tuttuk. Belediye başkan adaylarımız ve 22 belde başkan adayımız siz değerli Yozgatlılara ve Yozgat teşkilatlarımıza emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

Aday tanıtım toplantısında konuşma yapanlardan Milletvekili Akgül, “Heyecan burada, coşku burada, inanmışlık burada, davaya sadakat burada… Yine muhteşemsin, yine tarih yazıyorsun, yine bir başka güzelsin, yine bir zaferin habercisisin Yozgat. Şimdi soruyorum sizlere: Yozgat’ta tüm ilçeleri almaya var mısınız? AK Sancağımızı Yozgat’ta ve tüm ilçelerde dalgalandırmaya hazır mısınız? Bozok Yaylasında yeni bir destan yazmak için bizimle misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Değerli dava ve yol arkadaşlarım; AK Parti; milletin ta kendisidir. AK Parti’nin rotasını yalnızca millet çizer. AK Parti; sadece bir siyasi parti değil, kutlu davamızın bugünkü yol yürüyenlerinin adresidir. AK Parti; demek; eser ve hizmet üretmek demektir. AK Parti; 783 bin kilometre vatan toprağının her karışında yaşayan 85 milyon vatandaşımıza eşit ve adil ulaşmak demektir. AK Parti demek; ikinci yüzyılın dünyada Türkiye Yüzyılı olması için milletiyle birlikte durmadan, yorulmadan aşkla, şevkle Liderinin izinde yol yürümek demektir. Allah’a hamd olsun ki bugün Yozgat’ımızın neresine gitseniz orada AK Parti’mizin eser ve hizmetleri bizleri karşılıyor. Bizler az laf çok iş üreten AK kadrolarız. Bizler eser ve hizmetleriyle gurur duyan, kısır siyasi çekişmeler yerine yine eser ve hizmet konuşan, projelerle milletinin karşısına çıkan AK Parti’yiz. Bizlerin hamaset yapmasına, rakiplerine karşı bel altı tutumlar sergilemesine, algı, yalan ve iftiralarla seçmenimizi yanıltmamıza gerek yoktur. Çünkü bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarının sözü senettir. Çünkü AK Parti demek eser ve hizmet üretmek demektir. Türkiye bilir, Yozgat bilir, Gerçek Belediyecilik AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“1 NİSAN SABAHI ZAFER BİZLERİN OLACAKTIR”

Akgül konuşmasının devamında, “Yozgat Cumhur’un sarsılmaz kalesidir. AK Parti Yozgatlının yuvasıdır. Recep Tayyip Erdoğan Yozgatlının gönlündedir. İnşallah 1 Nisan sabahı zafer bizlerin olacaktır. Bizler emanetlerimizi geri almak için hazırız. AK Parti Belediyeciliğini yeniden hâkim kılmak için adaylarımız hazır ve kararlı. Sorgun’u, Akdağmadeni’ni, Sarıkaya’yı, Yerköy’ü, Şefaatli’yi, Yenifakılı’yı, Çayıralan’ı çok özledik. Bozok yaylasının destek ve dualarıyla yeniden AK Sancağımızı bu ilçelerimizde dalgalandıracağız inşallah. Boğazlıyan, Çekerek, Aydıncık, Kadışehri, Saraykent, Çandır AK Belediyecilikte son sürat yola devam edecek inşallah. Dava şuuru ile adaylarımıza sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bugünden sonra durmayacağız, yorulmayacağız birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir zafer yazacağız. Buradan aday adaylarımıza da seslenmek istiyorum. Her biriniz adaylık sürecinde yoğun çaba sarf ettiniz. Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlu davasına inanan bireyler olarak hizmet için bende varım dediniz. Hepinizin bu göreve layık olduğuna yürekten inanıyorum. Sizlerin varlığı bizleri güçlü kılıyor. Bugün aranızdan bu görev için seçilen arkadaşlarımız burada. Lakin sizlerin de bundan sonraki süreç için desteğiniz çok önemli. Bu makamlar hepimiz için gelip geçici, önemli olan halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla yol yürümek. Bu Davanın sahibi yine sizlersiniz. Yarınlar yine hepimizin olacak. Bu zorlu yarışta sizleri de adaylarımızın yanında görmek bizleri daha güçlü kılacaktır. Gücümüz birliğimizde, başarımız azmimizde, zaferlerimiz davamıza olan sadakatimizde. Sahada hep birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Aday tanıtım toplantısında adayların hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yozgat İl Başkanı Altundaş ise, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, küstürmeden bütün teşkilatı ile hizmeti vermeye talip olduklarını ifade etti.