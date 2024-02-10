Valilik tarafından İl Halk Kütüphanesi sunduğu olanaklar ve etkinlikler ile Yozgatlı kitapseverleri çekmeye devam ettiği söylendi.

Valilik, İl Halk Kütüphanesinin Yozgat’ta, kitap dostlarını bilgi ve kültürle buluşturan önemli bir merkez konumunda yer aldığını aktardı.

2023 yılı istatistiklerine göre, kütüphanede bulunan 63 bin 615 kitap ve 18 bin 564 üye, 31 bin 181 kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Valilik, ödünç verilen kitap sayısının 28 bin 723 olduğu göz önüne alındığında, kütüphanenin aktif bir şekilde kullanıldığının açıkça görüldüğünü bildirdi.

Özellikle yarıyıl tatilinde kullanıcı sayısında ve ödünç verme sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Valilik, Aralık ayı ödünç verme istatistiklerine göre, ocak ayında kullanıcı sayısının 2 bin 325 kişi ve ödünç verme adetinin ise bin 230 kişi daha fazla olduğunun gözlemlendiğinin altını çizdi.

“YOZGAT’TA BU DURUM TERSİNE!”

Yozgat Valiliği tarafından kütüphane ile ilgili yapılan açıklamada, “Dijital mecralar ve sosyal medya bağımlılığının gençlerde ve çocuklarda kitaplara olan ilgiyi azalttığı endişesi ulusal düzeyde dile getirilse de, Yozgat’ta bu durumun tersine olduğu görülüyor. Kütüphanenin merkezi konumu, geniş kitap çeşitliliği, okul-aile-kütüphane iş birlikleri, wi-fi ve internet hizmetleri gibi faktörler, kütüphaneye olan ilgiyi artırıyor. Yaş gruplarına göre edebi eserlerin yoğun ilgi gördüğü, çocuk bölümünde teknoloji, sanat ve bilim kitaplarına artan bir talep olduğu, yetişkin bölümünde ise edebi eserlerin yanı sıra kişisel gelişim, çocuk gelişimi ve din kitaplarına olan ilginin arttığı görülüyor” denildi.

“YOZGAT GENELİNDE 18 HALK KÜTÜPHANESİ BULUNUYOR”

Açıklamanın devamında, “Sonuç olarak, dijital mecraların etkisiyle basılı materyallere olan ilginin azaldığı bir dönemde, kütüphaneler önemli bir rol üstleniyor. Yozgat İl Halk Kütüphanesi, bu çağa uyum sağlayarak gelişimini sürdürüyor ve halkın ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı, ilimiz genelinde toplam 18 halk kütüphanesi bulunuyor ve bu kütüphanelerdeki faaliyetlerle kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Kitapseverlerin vazgeçilmez adresi olan Yozgat İl Halk Kütüphanesi, bilgiye ve kültüre erişimi kolaylaştırarak toplumun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.