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Sorgun ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Milletvekili Süleyman Şahan, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Esnafların elinin emeği, alnının teriyle Yozgat ekonomisine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Şahan, “Yozgat için canla başla çalışmak için bu kutlu yola çıktık. Bizler zaten sürekli esnafımızın yanındayız. Ara ara onlara yaptığımız ziyaretlerle de istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin ve esnafımızın talep ve önerileri bizler için çok önemli. Halkımızla hep omuz omuza, gönül gönüle dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışmamız bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şahan, "Onlardan gelen önerileri oldukça önemsiyor, taleplerini anında yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Onların sorunlarıyla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Bu güzel şehrimiz için el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bugün memleketimizin hatta çevre ilçe ve illeri ustalığı, samimiyeti, cana yakınlığı ve dürüstlüğü ile kendine çeken göz bebeğimiz, aynı zamanda üretim ve imalat işlerinin de hakkıyla yapıldığı Sorgun sanayi sitemizi ziyaret ettik. Elinin emeği, alnının teriyle şehrimiz ekonomisine önemli katkılar sunan ve istihdam oluşturan esnaf kardeşlerimize sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.