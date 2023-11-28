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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi İl Özel İdaresi Şef olarak görevini yürüten Fikret Karaaslan AK Parti Merkez İl Genel Meclisi Üyesi aday adaylığını açıkladı.

Karaaslan, başvuru dosyasını AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’a teslim etti.

Aday adaylığı resmi başvurusunu yapan Karaaslan, ilçe ve köy halkına hizmet etmek için yola çıktığını söyledi.

Karaaslan yaptığı açıklamada, “Yıllardır gönül verdiğim ve hizmet ettiğim AK Partiden İl Genel Meclis üyeliği başvurumuzu yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile değişen ve gelişen çağımızda her bir köyümüz için çalışmaya devam etmeyi arzuluyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım ve il özel idarenin idarecileri ile kaymakamlar ve muhtarlarla koordineli olarak uyum içerisinde maksimum düzeyde çalışma yapacağım. Bu çıktığımız yolda Allah bizleri utandırmasın” ifadelerini kullandı.