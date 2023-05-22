AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İlçe Başkanı Hasan Ayçiçek, ilçe yönetimi ve Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy Akdağmadeni Belediye başkanı Nezih Yalçın ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile birlikte 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunduklarını belirten Başkanı Yalçın; “İlçemizde Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Milletvekili seçilerek İlimizin genç sesi olacak Süleyman Şahan'ı bir kez daha tebrik eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı. Zekiye Doğan