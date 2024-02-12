AK Parti, Akdağmadeni Belediye Başkanlığı için Ferudun Daştan'ı resmi aday olarak belirledi. Ferudun Daştan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu önemli göreve layık görüldü. Daştan, yaptığı yazılı bir açıklama ile adaylığını ve sürece ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamasında, Akdağmadenlilere hitap eden Daştan, "Canımdan aziz bildiğim cennet vatanımın cennet köşesi Akdağmadeni'mizin güzel insanları, saygıdeğer hemşehrilerim" diyerek başladı ve şahsını bu onurlu göreve layık görenlere teşekkürlerini sundu.

Daştan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yozgat'ın gururu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve tüm inananlara teşekkür etti. Daştan, 21 yıl önce başlayan kutlu yolculuğunda bugünlere ulaşmasında şükrünü dile getirdiği konuşmasında göreve başladığı andan itibaren her kesimin hizmetkârı olacağını vurguladı.

Sanayici kimliği ile ilçe için neler yapabileceğini bildiğini, gençlere iş ve istihdam kapıları açacağını ifade eden Ferudun Daştan, her adımda şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyeceğini ve ilçenin her alanda gelişimini destekleyecek projeleri hayata geçireceğini ifade etti.

AK Parti Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Ferudun Daştan, insanı öncelik olarak gördüğünü, gençlere iş imkanları sunacağını, yaşlıların huzur içinde yaşamasını sağlayacağını ve kadınların toplumda etkin roller üstlenmelerini teşvik edeceğini dile getirdi.

"Akdağmadeni'mize hizmet yolculuğumuz, sizin desteklerinizle başarıya ulaşacak" diyerek halkın desteğinin önemine vurgu yapan Daştan, seçildiğinde herkesimin belediye başkanı olacağının sözünü verdi. Daştan, Akdağmadeni'ni birlikte daha iyi bir yere taşıyacaklarını ve yeniden inşa etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Görev sürecinde en büyük gücünün Allah, ailesi ve halkın desteği olacağını ifade eden Daştan şöyle konuştu: “Akdağmadeni'mize hizmet yolculuğumuz, sizin desteklerinizle başarıya ulaşacak. Kalbinize girmek istiyorum. Ne dünü unuttuk ne de bugünün dünyasında kaybolduk. Seçildiğimde her kesimin belediye başkanı olacağım. Birlikte el ele vererek Akdağmadeni'mizi hak ettiği yere taşıyacağız. Akdağmadeni'ni yeniden inşa etmek için sabırsızlanıyorum. Allah'ın izni ve sizlerin duasıyla bu göreve talibim. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Bu yolculukta en büyük gücüm Rabbim, ailem ve sizlersiniz. Önce Allah'ın izni sonra sizlerin dua ve desteği ile talip olduğumuz bu kutlu göreve nail olur isek bu sözlerimiz ve daha fazlası sizlere senet olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Şükür, bugünü getirene; şükür, bizi bu emanete layık görene. Şükür sana, Ya Allah Bismillah...”

FERUDUN DAŞTAN KİMDİR?

Akdağmadeni'nin kendi evladı, iş dünyasının başarılı ismi ve toplumun sevilen simalarından Ferudun Daştan, AK Parti Akdağmadeni Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

1959 yılında Akdağmadeni'nde dünyaya gelen Ferudun Daştan, ilçenin kalkınması ve gelişimi için yıllardır süregelen çabalarını şimdi de siyaset arenasına taşıyor.

İlk ve orta öğrenimini Akdağmadeni'nde tamamlayan Daştan, lise eğitimini Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aldı. Vatani görevini İstanbul'da yerine getiren Daştan, ticaret hayatına Akdağmadeni'nde adım attı. Yaklaşık 40 yıllık ticaret deneyimiyle farklı sektörlerde başarılar elde etti.

1999 yılında, ilçesine değer katma vizyonuyla Onur Sentetik Tekstil Plastik Gıda Tarım Ürünleri Petrol Sanayi ve Limited Şirketi'ni kurarak, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2017 yılında Akdağmadeni'ne 1 MW kapasiteli Güneş Enerji Santralini kazandırdı. 2020 ve 2023 yıllarında, sırasıyla Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde ihracata yönelik Ambaşajsan AŞ ve Plastsan AŞ adında iki önemli fabrikanın kurulumunu gerçekleştirdi. Şirketleri, bugün itibarıyla yaklaşık 300 kişiyi istihdam ediyor, böylece ekonomiye ve istihdama önemli katkılarda bulunuyor.

26 Nisan 2018 tarihinde, MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin Kurucu Başkanı olarak atanan Daştan, kısa sürede şubenin kuruluş çalışmalarını tamamlayıp, Yozgat'ın en büyük sermaye temsilcisi haline gelen bir sivil toplum kuruluşunun açılışını gerçekleştirdi. 50 üyesi ile MÜSİAD Yozgat Şubesi, bölgesel iş dünyasının güçlenmesine önemli katkılar sağladı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ferudun Daştan, Akdağmadeni’nde saygın bir iş insanı ve aile babası olarak tanınmaktadır.