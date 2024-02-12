Yozgat, 8-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yaptı.

Toplamda 24 ilin temsilcilerinin yer aldığı müsabakalara, 368 sporcu katılım gösterdi.

Yozgat’ta spor heyecanı, Serbest Sitil müsabakalarının 8-9 Şubat tarihlerinde Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesiyle başladı. Ardından, 10-11 Şubat tarihlerinde Celal Atik Spor Salonu'nda Grekoromen müsabakaları düzenlendi.

Müsabakalar boyunca, Yozgatlıların büyük bir ilgiyle sporcuları desteklediler. Tribünlerin dolup taştığı bu atmosferde, genç güreşçiler performanslarıyla izleyicileri ve spor otoritelerini etkilemeyi başardılar. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.