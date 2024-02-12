Yozgat’a geliyor gelmekte olan! Yozgat’a geliyor gelmekte olan!

Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan, seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Gençlerle Maç Izledi2

Daşdan Amatör Spor Kulüplerinin maçlarına katılarak takımlara başarılar diledi. Gençlerle birlikte maç izleyen Daşdan gençlerden tam destek aldı.

Gençlerle Maç Izledi1

Sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirten Daşdan, “Gençlere sporla ilgili projelerini anlattı. Başkan seçilmesi halinde, Yozgat’a Amatör Spor Kulüplerini desteklemek için modern bir spor kompleksi ve Amatör Futbol evi yapacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi