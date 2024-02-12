Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan, seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Daşdan Amatör Spor Kulüplerinin maçlarına katılarak takımlara başarılar diledi. Gençlerle birlikte maç izleyen Daşdan gençlerden tam destek aldı.

Sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirten Daşdan, “Gençlere sporla ilgili projelerini anlattı. Başkan seçilmesi halinde, Yozgat’a Amatör Spor Kulüplerini desteklemek için modern bir spor kompleksi ve Amatör Futbol evi yapacağız” dedi.