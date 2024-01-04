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AK Parti, 2024 yerel seçimlerine hızlı bir başlangıç yaparak belediye başkan adaylarını açıklıyor. 2024 Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için AK Parti, halkın ilgisini çekecek önemli mesajlarla sahaya inmeye hazırlanıyor.

Parti, halka yönelik çarpıcı ifadelerle dikkat çekmeye devam ederken, "Hazırsanız başlıyoruz!" sözleriyle, seçim kampanyasına etkileyici bir başlangıç yapacak. Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adaylarının ilk bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

Adayların ikinci bölümü ve seçim beyannamesi ise 15 Ocak'ta Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. AK Parti, "Yeni yüzyıla, hep birlikte el ele" sloganıyla halkla buluşarak seçim sürecine önemli bir vurgu yapmayı amaçlıyor. Parti, bu seçimlerde etkileyici ve birleştirici bir strateji izleyerek seçmenin ilgisini çekmeye odaklanıyor.