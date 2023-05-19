Toplantı öncesinde İl Müftüsü Ali Gülden, 16-21 Mayıs Aile Haftası münasebetiyle personele yönelik "İslamda Aile ve Önemi” konulu konferans verdi.

Aile bağlarımızın önemine değinen Müftü Gülden, tarihin hiçbir döneminde aile kurumu günümüzde kaldığı oranda büyük ve yıkıcı bir saldırıya maruz kalmadığına dikkat çekti ve sosyal medya mecralarındaki yıkıcı örnekler var. Aile kurumu başta olmak üzere ahlaki değerlerin korunmasında ebeveynler başta olmak üzere din görevlilerinin sorumluluğuna önemine değindi.

İl Müftüsü Ali Gülden’in aile konulu konferanslarını müteakip toplantı gündemine ilişkin konular personel ile paylaşılarak toplantı tamamlandı. Toplantı sonrası 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkanlığımızın koordinesinde afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere katkı sunan personele, Diyanet İşleri Başkanlığının gönderdiği ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzaladığı başarı belgeleri İl Müftüsü Ali Gülden tarafından takdim edildi. Haber Merkezi