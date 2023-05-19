Gazeteci Mustafa Eranıl, Türkiye genelinde şehitler adına açtığı kütüphanenin 21’incisini, 1995 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve kabri Körfez’de bulunan Piyade Çavuş Şehit Bilgin Varlı adına açtı.

Körfez Yarımca Anadolu Lisesi bünyesinde açılışı yapılan “Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi”nde toplam 6 bin kitap yer alıyor.

Şehide ait çok sayıda bilgi, belge, fotoğraftan oluşan Şehit Köşesinin de yer aldığı kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi’nin açılışına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Körfez Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüseyin Erarslan, Körfez Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Körfez Müftüsü Muhammed Aydın, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Hakan Tatlı, Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Şehit Bilgin Varlı’nın annesi ve yakınları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılara açılış gününün anısına üzerinde Şehit Bilgin Varlı isminin yazılı bulunduğu bin 250 adet kalem hediye edildi.

ŞEHİT ANNESİNE PLAKET

Programda Şehit Bilgin Varlı’nın annesi Tacire Varlı’ya, plaket takdim edilerek Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrak’ı hediye edildi. Daha sonra ise kütüphanenin kurdelesi, protokol mensupları ve şehit aileleri tarafından kesildi. Katılımcılar kütüphaneyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi’nin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şehit Bilgin Varlı ile ilgili hazırlanan sinevizyon gösterisinin sunulduğu programda izleyenler duygusal anlar yaşadı. Programın açılış konuşmasını yapan Yarımca Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aydemir, okul hakkında bilgi verdi. Aydemir konuşmasında, okula kütüphane kazandıran Gazeteci Mustafa Eranıl’a teşekkür etti.

Körfez Milli Eğitim Müdürü Segülen Kurt ise yaptığı konuşmada, Körfez’de ki okullarda bulunan kütüphanelere şehitlerin ismini vermeye devam edeceklerini belirterek; Şehit Bilgin Varlı Kütüphanesi’nin kurulumunu sağlayan Gazeteci Mustafa Eranıl’a teşekkür ettiğini belirtti. Yeni kütüphanelerin kurulumunun sağlanması için herkesi Gazeteci Mustafa Eranıl’ın başlatmış olduğu kitap toplama projesine destek vermeye davet etti. Şehitlerin adını yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

“ŞEHİDLERİN ADINI YAŞATMAK ÖNEMLİ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise yaptığı konuşmada, kütüphanelerin önemine değindi. Kütüphane kurulumu için çalışan ve bugüne kadar 250 bin kitap toplayan Eranıl’a teşekkür ettiğini belirten Söğüt, “Bu gerçekten çok güzel bir hizmet. Bu hizmete imza atan, çalışan Gazeteci Mustafa Eranıl’a teşekkür ediyorum. Kurulan kütüphanelerle şehitlerimizin adı yaşatılmış oluyor; hem de neslimizi kitaplarla buluşturmuş oluyoruz. Bu takdir edilecek bir davranıştır. Şehitlerimizin adının yaşatılması, öğrencilerinde milli ve manevi değerlerimiz hakkında farkındalık sağlaması amacıyla bu tür çalışmaların yapılması önemli. Şehidimizin adının yaşatıldığı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak” dedi.

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM’

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise, kütüphanenin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, şehitliğin önemine değindi. Kitapların ehemmiyetinden bahseden Kalkar, “Şehitlerimizin adının kütüphanelerde yaşatılması önemlidir. Şehitlerimiz hem unutulmuyor; hem de yeni neslimiz kitaplarla tanışmış oluyor. Kütüphanelerin kurulmasına; kurulan kütüphanelere şehitlerin isimlerinin verilmesine öncülük yapan Gazeteci Mustafa Eranıl’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“DURMAK YOK, KURMAYA DEVAM”

“Durmak yok, kütüphane kurmaya devam” diyen Eranıl ise, “Bu projeye 2 buçuk yıl önce başladım. Şu ana kadar 250 bin civarında kitap topladım. Bu gün 21’inci kütüphanenin açılışını bin kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleştirdik. İki şehidimiz adına iki kütüphane çalışmam daha Körfez’de devam ediyor. Birkaç ay içinde bu kütüphanelerin de hizmete girmesini sağlayacağım. Bugüne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Mersin, Elazığ, Van, Muş, Malatya gibi ilerimizde kütüphane kurulumuna destek oldum. Son olarak depremden sonra Hatay’da çadır kent içinde de bir kütüphane kurulumunu sağladık. Kitap toplamaya ve kütüphane kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Yeni neslimizin kitapla tanışması için yeni kütüphanelerin kurulumunu sağlamak için çalışacağım. Kitap desteği vatandaşlarımızdan; kurmak ise bizden. Bu projeyi kitap dostu herkes sahiplendi; Türkiye geneline yayıldı” dedi.

Kütüphanelerin kurulumunu sağlayan Gazeteci Mustafa Eranıl’a, yapmış olduğu çalışmalar ve kurduğu kütüphaneler nedeniyle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt tarafından plaket verildi.

Yozgat ve ilçelerinde de şehitler adına kütüphaneler açılmasına öncülük eden Eranıl’ın ayrıca başlattığı kampanyada topladığı 85 bin kitap Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aracı ile Yozgat’a getirilmişti. Haber Merkezi