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MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısı kapsamında şehre gelecek olan Ahmet Şafak, bir video paylaştı.

Aday tanıtım toplantısı dahilinde Yozgat’a gelecek olan Ahmet Şafak, bir video paylaşarak Yozgatlıları konserine davet etti.

Ahmet Şafak, “Yozgat hazır mısın? 3 Şubat saat 15.00’da Rıza Kayaalp Salonunda buluşuyoruz. Ezberleyemediğiniz şarkılar varsa ezberlemeye başlayın. Aşkın ve vatanın şarkılarını birlikte söylemenin keyfini yine, yeniden yaşayalım. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.