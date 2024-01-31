Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (12)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:18     07:44     12:59     15:40     18:05     19:25

Akdağmadeni    06:13     07:39     12:55     15:36     18:01     19:21

Aydıncık             06:16     07:42     12:57     15:37     18:02     19:23

Boğazlıyan         06:16     07:41     12:57     15:40     18:04     19:24

Çandır                 06:15     07:40     12:56     15:39     18:03     19:23

Çayıralan            06:14     07:39     12:56     15:38     18:02     19:22

Çekerek              06:15     07:41     12:56     15:37     18:01     19:22

Kadışehri            06:14     07:40     12:55     15:36     18:00     19:21

Saraykent           06:15     07:41     12:56     15:38     18:02     19:22

Sarıkaya              06:15     07:41     12:57     15:39     18:03     19:23

Şefaatli                06:18    07:43     12:59     15:41     18:05     19:26

Sorgun                06:16     07:42     12:58     15:39     18:03     19:24

Yenifakılı            06:17     07:42     12:58     15:41     18:05     19:25

Yozgat'ta özel güne özel zam! Yozgat'ta özel güne özel zam!

Yerköy                06:19     07:45     13:00     15:42     18:06     19:27

Kaynak: Haber Merkezi