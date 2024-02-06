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Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 21 projesi olan Modern Taksi Duraklarını açıkladı.

Arslan, “Şehir içi ulaşımda önemli bir yer tutan taksici esnafımızı da unutmayacağız” dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arslan, “İlk dönemimizde hazırladığımız ancak yetiştiremediğimiz bir proje daha hayata geçecek. Klimalı otobüs duraklarından sonra şehrimiz klimalı taksi durakları ile daha da bir güzel hale gelecek. İçerisinde mutfak, klima, lavabo gibi her türlü ihtiyaca cevap verecek olan bu duraklar taksici esnafımıza çok yakışacak. Laf değil proje üretmeye, iş üretmeye, masal değil icraatlarımızı anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.