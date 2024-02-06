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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla ülke genelindeki tüm okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim okulunda öğrenciler bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden okul yetkilileri, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Okul yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızla eğitim ve öğretime devam etmek üzere sınıflara geçildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.