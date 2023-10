Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Yozgat Milletvekilleri Süleyman Şahan, Lütfullah Kayalar, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen il yöneticileri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile üniversite akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, bilimin beşiği olan üniversitelerin aydınlık yarınları ve geleceği inşa edecek olan gençlerin yetiştirildiği eğitim ve öğretim kurumları olduğunu söyledi.

"BÖLGESİNE VE ÜLKESİNE DEĞER KATIYOR"

Üniversitelerin sadece şehirlerin değil, ülke kalkınmasında önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Rektör Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yarım asra yaklaşan akademik tecrübesiyle şehrine, bölgesine ve ülkenin yarınlarına iz bırakabilmek adına bilimsel çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

1976 yılından 2023 yılına kadar geçen süre içerisinde Yozgat Bozok Üniversitesi'nin büyük değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğine vurgu yapan Yaşar “Başta devletimizin sunmuş olduğu imkanlar, yerel dinamiklerimizin, bürokratlarımızın ve iş insanlarımızın büyük emek ve çabalarıyla, ihtisaslaşma alanımız olan endüstriyel kenevir başta olmak üzere eğitim ve öğretimde ve bilimsel çalışmalar noktasında kısa sürede büyük mesafeler kat etmiştir. Yeni dönemde de üniversitemizde bayrağı daha yükseklere taşımak noktasında büyük değişimlere şahit olacaksınız. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin her bir ferdi gerçekleştireceğimiz dönüşümler noktasında bizler için yol arkadaşıdır ve bu güzellikleri birlikte inşa edeceğiz. İhtisaslaşma yolunda gayret sarf eden bir devlet üniversitesi olarak, devletimizin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde bölgesel kalkınma odaklı yürüttüğümüz çalışmalarla daha nitelikli bilgi ve insan gücü ile gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile sektör buluşmalarının gerçekleşmesi sağlanarak bölgesel kalkınma misyonu sürdürülmeye devam edecektir. Yeni dönemde çalışan, gayret eden tüm akademisyenlerimizin yanında ve destekçisi olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ"

Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile rektörlük görevini devraldığımız günden itibaren, üniversitemizi her alanda daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, sahip olduğumuz büyük kazanımları kaybetmemek ve ülkemizi ilelebet parlayan bir yıldız haline getirmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Yükümüz ağır, yolumuz çetin ama azim ve inançla aşılamayacak hiçbir engel olmadığı inancındayım."

Yaşar, konuşmasında İsrail’in Filistin’e yönelik katliam ve soykırımına ilişkin parantez açarak şunları kaydetti: "Tarih göstermiştir ki dün olduğu gibi bugün de devletimiz, yeryüzünde adaletin tesisi, barış ve huzurun hakim olması için çalışmıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin bölgesinde söz sahibi ve güçlü olması kimi komşularımızı ve müttefiklerimizi rahatsız etse de bugün yanı başımızdaki coğrafyalarda yaşanan dramlar, bizleri tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmeye davet etmektedir. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi’ bizim vaz geçilmez prensibimizdir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi de, işte bu tarihi misyonumuzun bir gereğidir. Bizler de akademik camia olarak Türkiye için biçilmek istenen rolün değil tarihimizin, devletimizin bize yüklediği misyonun destekçisi olduğumuzu belirtiriz. İstikbalimiz olan gençlerimizi yarınlara hazırlayan siz değerli akademisyenlerimizi özverili çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Yeni akademik yılın şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan konuşmasının başında 2023-2024 akademik yılı, yeni eğitim ve öğretim döneminin, akademisyenler ve öğrenciler başta olmak üzere; Yozgat ve ülke için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

“HIZLA YOL ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Vali Özkan konuşmasının devamında: “Bizler ülkemizin her köşesinde memleketimizin her güzide yöresinde başta geçmişten ecdadımızın bugünlere açtığı Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bugünlerde, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığını saçtığı ve Cumhurbaşkanımızın izinde yürüdüğümüz hayat yolunda eğitim, sağlık, ekonomi ve iktisadi hayatın tüm alanlarında hızla yol almaya devam ediyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu şiarda bilimin ışığını bulunduğu coğrafyaya ve ülkesine yaymaya devam ediyor. Eğitim olmazsa olmazımız. Eğitim olmazsa büyümezse, yürümezse, yetişmezse olmayacağımız. Yarınlarımız olan gençlerin mezuniyet sonrası her birini Yozgat’ın birer kültür elçisi olarak görmek bizleri oldukça mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Bozok Üniversitesinde doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlük unvanlarını almaya hak kazanan öğretim üyelerine belgeleri takdim edildi.

Daha sonra Sanatçı Mustafa Koç ve öğrencileri tarafından piyano ve keman dinletisi sunuldu.

CEVİZOĞLU KONFERANS VERDİ

İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu “Eğitim ve Kültür Dünyamızda Üniversitelerin ve Bilimin Önemi" konulu konferans verdi.

Doç. Dr. Cevizoğlu Yozgat Bozok Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde olmaktan ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın ilk ders görevini şahsına lütfetmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doç. Dr. Cevizoğlu konferansında Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime ve bilim insanına dair bakışı, üniversitelerin tarihi, yeri, önemi ve toplumla olan ilişkileri hususunda bilgiler aktardı.

İsrail’in Filistin halkına yönelik acımasız ve insanlık dışı saldırılarına değinen Doç. Dr. Cevizoğlu, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya savaşında uyguladığı sağduyuyu İsrail’in Filistin müdahalesinde de gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik sağduyusuyla dünya 5’ten büyüktür manifestosunda olduğu gibi Birleşmiş Milletler özelinde tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Cevizoğlu, tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden kriz döneminde bilimin ve çalışmanın ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı. Konferans sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi.