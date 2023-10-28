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Yozgat Şehir Hastanesi personeli ile öğrenciler, hastane bahçesindeki helikopter pistinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "100" kareografisi oluşturdu.

Hastane çalışanları ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerinde bayrakla helikopter pistinde toplandı, Cumhuriyetin 100. yılında "100" yazısı oluşturdu.

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, farklı bir uygulamaya imza atmak istediklerini belirterek, "Cumhuriyet’in 100. yılında kalplerimiz hala aynı ateşle yanıyor.. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, aynı coşkuyu yaşıyoruz." dedi.