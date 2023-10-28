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Türkiye'nin basın tarihine damgasını vuran önemli bir isim olan Yozgatlı Çapanzade Agâh Efendi, 1860 yılında Türkiye'nin ilk özel gazetesini ve ardından ilk posta pulunu çıkararak unutulmaz bir miras bıraktı.

İLK ÖZEL GAZETE: TERCÜMAN-I AHVAL

1860 yılında İstanbul'da yayımlanmaya başlayan "Tercüman-ı Ahval" Türk basınının dönüm noktalarından birini temsil ediyor.

Gazetenin kurucuları arasında Yozgatlı Çapanzade Agâh Efendi ve Şinasi bulunuyor. İlk başlarda haftada bir gün yayımlanan gazete, kısa sürede haftada üç gün yayınlanmaya başladı ve Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek amacıyla beş güne çıkartıldı.

İlk özel Türk gazetesi olma unvanını taşıyan "Tercüman-ı Ahval," Osmanlı toplumunun geri kalmışlık nedenleri, ülke gündemi ve edebi eserler gibi önemli konuları işleyen bir platform haline geldi.

İLK POSTA PULU: AGÂH EFENDİ'NİN KATKISI

1861 yılında, Yozgatlı Agâh Efendi, Türkiye'de ilk posta pulunun basılmasında kilit bir rol üstlendi.

Posta Nazırlığı (genel müdürlüğü) görevine getirilen Agâh Efendi'nin görevi sırasında basılan bu pul, ülkenin posta hizmetlerini düzenlemeye ve modernize etmeye büyük katkı sağladı. Bu, Türk basını ve iletişim alanındaki önemli bir gelişmeyi temsil ederken, aynı zamanda Yozgatlı Agâh Efendi'nin ülkeye olan katkısının bir simgesi haline geldi.

Yozgatlı Çapanzade Agâh Efendi'nin bu tarihi başarıları, Türkiye'nin basın ve iletişim tarihinde unutulmaz bir yere sahip. Hem "Tercüman-ı Ahval" gazetesi hem de ilk posta pulu, Türkiye'nin modernleşme ve iletişim alanındaki adımlarının başlangıcını temsil ediyor. Agâh Efendi'nin bu anlamlı katkıları, Yozgat'ın gurur kaynaklarından biri olarak hala hatırlanıyor. (Melike Aslı Arslan)