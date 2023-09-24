Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız sonuna kadar açık. Biz bir aileyiz, birlikte çok güzeliz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla geçici yurt imkânı sağlamaya devam ediyor.

Geçen yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilere kapılarını açan eğitim ve öğrenci dostu Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

“BİZ BİR AİLEYİZ, BİRLİKTE ÇOK GÜZELİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız sonuna kadar açık. Biz bir aileyiz, birlikte çok güzeliz” dedi.

Geçici yurt imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler; 26.09.2023 Salı günü saat 23.59’a kadar ‘misafirhane.ankara.bel.tr’ adresinden başvuru yapabilecek. (İGF)