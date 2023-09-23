TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV, Konya Müftülüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle düzenlenecek sempozyum, "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 1-3 Aralık'ta Konya'da yapılacak.

Sempozyumda farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen konularda katılımcılara hazırladıkları bildirilerin sunumunu yapacak ve sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri TDV tarafından kitapçık olarak basılacak.

Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim'e kadar "https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/ " internet adresinden başvuruda bulunup detaylı bilgi alabilecek. (AA)