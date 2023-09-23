TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV, Konya Müftülüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle düzenlenecek sempozyum, "İslam Dünyasında Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 1-3 Aralık'ta Konya'da yapılacak.

Sempozyum başvuruları başladı

Sempozyumda farklı ülkelerden gelen öğrenciler, belirlenen konularda katılımcılara hazırladıkları bildirilerin sunumunu yapacak ve sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri TDV tarafından kitapçık olarak basılacak.

Açıkta kalan öğrencilere müjde! İhtiyaç sahibi öğrencilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor Açıkta kalan öğrencilere müjde! İhtiyaç sahibi öğrencilere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor

Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim'e kadar "https://tdv.org/tr-TR/sempozyum/ " internet adresinden başvuruda bulunup detaylı bilgi alabilecek. (AA)