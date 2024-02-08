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MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, yerel seçimlere az bir süre kala Yozgat için hazırladıkları projeleri anlatıyor.

Hazırladıkları projeleri “Yozgat’a Değer” başlığı altında açıklayan MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, son olarak sokak hayvanları ile alakalı hazırlamış olduğu projeyi paylaştı.

Belediye Başkanı olarak seçildiğinde sokak hayvanlarının da rahat edeceğini aktaran Açıkel, içinde hayvan hastanesinde de bulunduğu modern bir hayvan barınağı inşa edeceklerini bildirdi.

Aday Açıkel, bu proje ile hayvanseverlerin istedikleri zaman gelip sokak hayvanlarını ziyaret edip, besleyebilecek ve sahiplenebileceklerini dile getirdi.

Açıkel, “Yozgat Belediye Başkanı seçildiğimde sokak hayvanları da rahat edecek. İçinde hayvan hastanesinde de bulunduğu modern bir hayvan barınağı inşa edeceğiz. Hayvanseverler istedikleri zaman gelip canları ziyaret edecek, besleyebilecek ve sahiplenebilecek. Çünkü canlara değer Yozgat’a değer” ifadelerini kullandı.