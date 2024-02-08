Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta dron fabrikası kurma vaadiyle ve İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar lira para topladığı söylenen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde doğduğu öğrenildi.

Sedat Ocakçı’nın Yozgatlı olduğunu duyan vatandaşlar, “Yozgat’ı Yozgatlı dolandırmış” yorumunda bulundu.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinden doğan iş insanı Sedat Ocakçı'nın, Yozgat'ta dron fabrikası kurma ve İzmir'de yüksek faiz vaadiyle topladığı 2,5 milyar lira paranın ardından gündeme gelmesiyle birlikte, kişisel ve iş hayatı hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İşte Sedat Ocakçı'nın hayatı ve iş geçmişiyle ilgili merak edilenler:

Sedat Ocakçı, 1990 yılında Hatun ve Burhan Ocakcı çiftinin ilk çocuğu olarak Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Yozgat'ta tamamlayan Ocakçı, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans derecesi aldı.

2015 yılında Seçilay Ocakcı ile evlenen Sedat Ocakçı, 2016 yılında kızları Hiranur'u kucaklarına aldı. Yazılım sektöründe çalışmalar yaparak kendini geliştiren Ocakçı, 2018 yılında kendi öz sermayesiyle iş dünyasına adım atmaya karar verdi.

2018-2020 yılları arasında yazılım alanında deneyim kazanan Ocakçı, bu sürecin ardından İzmir'de Hira Yazılım Eğitim ve Danışmanlık markasıyla iş hayatına başladı. Ancak, son zamanlarda Yozgat'ta dron fabrikası kurma ve İzmir'de yüksek faiz vaadiyle yatırım toplama iddiaları nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti.