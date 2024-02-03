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MHP Yozgat Belediye Başkanı Ömer Açıkel, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat’ın her köşende temaslarda bulunmaya ve vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

MHP Yozgat Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini, Sinema Sokak, Eser İşhanı ve Unpazarı Sokak’ta bulunan esnafı ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklamalar yapan Açıkel, önemli mesajlar vermeyi de sürdürüyor.

Son açıklamasında Yozgat için kollarını sıvadıklarını aktaran Açıkel, 1 Nisan sabahını heyecanla beklediklerini vurguladı.

İlk olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret eden Açıkel, şu açıklamada bulundu: “Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret ettim. Ay yıldız uğruna şehit düşmüş tüm evlatlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükran dileklerimi iletiyorum.”

“ESNAFIYLA BÜTÜNLEŞEN BİR YOZGAT”

Esnaf ziyareti sonrasında da açıklama yapan Açıkel, “Ziyaretlerimize kaldığımız yerden devam ettik. Sinema Sokak, Eser İşhanı ve Unpazarı Sokak esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Esnafıyla bütünleşen bir Yozgat için kollarımızı sıvadık 1 Nisan sabahını heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.