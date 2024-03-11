Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Yozgat Belediyesi Bozokspor’a Bingöl’de yapılanlara karşı tepki gösterdi.

Maçta yaşanan olayları kınadığını belirten Açıkel, “Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor’umuzun Murat 2020 Genç Futbol Kulübü ile oynadığı maçta yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz. Sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı bu tür çirkin görüntülerin tekrarlanmaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Maç öncesi çıkan kavgalar, maçın geç başlaması ve hakemin hatalı kararları kabul edilemez. Bu tür provokasyonlara karşı sağduyulu davranmak ve sporun güzelliğini gölgelememek hepimizin görevidir. Yozgat Belediyesi Bozok Spor’umuz, Yozgat’ın en önemli değerlerinden biridir. Bu güzide kulübümüze sahip çıkmak ve her zaman yanında olmak hepimizin görevidir. Yaşanan bu talihsiz olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyor, Yozgat Belediye Bozok Spor’umuza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.