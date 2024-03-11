Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, 2024 yılı için Ramazan Bayramı tatilinin uzunluğuyla ilgili arayışlar başladı.

Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler ve çalışanlar, Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan Ramazan Bayramı günleri ve tatil süresi ne olacak?

Ramazan ayının bitimini takiben kutlanacak Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) için ilgi arttı. 30 günlük oruç sürecinin ve 31 Mart seçimlerinin ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için oteller, hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Hafta sonu tatili de dikkate alındığında, toplam tatil süresi 5,5 gün olacak. Ancak, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri arasında 9 güne uzatılması bekleniyor.

Ramazan bayramı günleri:

Gün: 10 Nisan Çarşamba

Gün: 11 Nisan Perşembe

Gün: 12 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı bu yıl Çarşamba günü başlayacak. Hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olarak görünen Ramazan Bayramı tatiline, pazartesi ve arefe günü eklenirse toplam 9 gün olacak.