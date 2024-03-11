2 gün süren eğitimde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gençlerin bilgilendirilmesi ve iklim politikaları ve doğayla bağ kurma konusunda farkındalıklarını artırmak amaçlandı.

Eğitim, katılımcılara günlük ve iş hayatlarında yeşil dönüşümü nasıl uygulanabileceği ve sosyal sorumluluk gibi temel kavramlarla nasıl birleştirilebileceği konusunda bilgi sağladı.

Eğitim boyunca deneyimsel öğrenme yaklaşımı ve oyun tabanlı öğrenme metotları uygulanılırken eğitim programında tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yaygın eğitim yöntemleri kullanıldı.

Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği, çevre ve iklim değişikliği sorunun yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Son yıllarda çevre, iklim değişikliği, sıfır atık gibi konularda aktif olarak projeler, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu teknik destek eğitimi ile gençlerimiz yeşil dönüşüm hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gençlerin bilgilendirilmesi ve iklim politikaları ve doğayla bağ kurma konusunda farkındalıklarını artırmak için 2 günlük bir eğitim planladık. Eğitim, katılımcılara günlük ve iş hayatlarında yeşil dönüşümü nasıl uygulanabileceği ve sosyal sorumluluk gibi temel kavramlarla nasıl birleştirilebileceği konusunda bilgi sağladı. Eğitim süresi toplamda 16 saat olup eğitim boyunca deneyimsel öğrenme yaklaşımı ve oyun tabanlı öğrenme metotları uygulandı. Eğitim programında tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yaygın eğitim yöntemleri kullanıldı. Eğitime vermiş oldukları katkılarından dolayı ORAN Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz” dedi.