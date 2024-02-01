Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2023/1 Dönemi Açık Lise mezunlarının mezun işlemleri tamamlanmış olduğunu ve diplomalarını alabileceklerini söyledi.
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, diplomalarını almak isteyen mezunların, şahsen Halk Eğitimi Merkezine gelerek diplomalarını alabilecekleri söylendi.
Müdürlük, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, “Mezun öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki edindikleri bilgilerle hayatlarında başarılı olacaklardır” ifadelerini kullandı.Kaynak: Haber Merkezi